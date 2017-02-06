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05:04 (мск), источник: Газета.Ру

Источник: два человека погибли в результате пожара в бытовках в Москве

На северо-востоке Москвы два человека погибли в результате пожара в бытовках, расположенных на территории стройки. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает агентство городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

«На территории стройки по адресу: ул. Академика Комарова, д. 13, произошел пожар в двух бытовках. В результате происшествия погибли два человека», — сказал источник.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре в бытовках по указанному адресу поступило в 03.06.

«Происходило горение личных вещей и мусора в ряду стоящих бытовках на общей площади 40 кв.метров. Принятыми мерами в 03:50 пожар удалось ликвидировать. К сожалению, в результате происшествия имеются пострадавшие», — отметили в МЧС.

В тушении пожара принимали участие десять подразделений.

Ранее на востоке Москвы при пожаре в доме спасли четырех человек.

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