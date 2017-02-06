Источник: два человека погибли в результате пожара в бытовках в Москве
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«На территории стройки по адресу: ул. Академика Комарова, д. 13, произошел пожар в двух бытовках. В результате происшествия погибли два человека», — сказал источник.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре в бытовках по указанному адресу поступило в 03.06.
«Происходило горение личных вещей и мусора в ряду стоящих бытовках на общей площади 40 кв.метров. Принятыми мерами в 03:50 пожар удалось ликвидировать. К сожалению, в результате происшествия имеются пострадавшие», — отметили в МЧС.
В тушении пожара принимали участие десять подразделений.
Ранее на востоке Москвы при пожаре в доме спасли четырех человек.