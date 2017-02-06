Красноярец протаранил столб на машине, купленной за полчаса до аварии

В Красноярске произошла авария с участием двух иномарок. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел вечером 5 февраля на ул. Авиаторов в районе ТРЦ «Планета». По данным свидетелей, автомобиль Chevrolet Captiva перестраивался из одной полосы в другую и врезался в BMW X5. От удара дорогой внедорожник вылетел на обочину и протаранил фонарный столб.

Судя по фотографиям, Chevrolet отделался царапинами на левом боку. BMW получил более серьезные повреждения — от удара у иномарки деформировался передний бампер и капот.

Очевидцы сообщили, что водитель BMW купил свой автомобиль за полчаса до аварии. По словам пользователей Сети, владелец машины «ехал с рынка домой».