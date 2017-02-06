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07:19 (мск), источник: Tengrinews

В Шымкенте пассажирский автобус въехал в здание

В салоне автобуса пассажиров не было.

Источник: Tengrinews

В Шымкенте пассажирский автобус въехал в здание по улице Туркестанской, сообщает Otyrar.kz.

Как рассказал водитель, за несколько минут до столкновения он обнаружил, что в автобусе отказала отопительная система. Мужчина принял решение высадить людей и отправиться на ремонтно-техническую базу. По пути у него отказали тормоза и водитель решил, что наименее безопасным будет затормозить, въехав в здание в безлюдном месте, не задев при этом другие машины.

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«В последнее время поведение водителей общественного транспорта — самая обсуждаемая в Шымкенте тема. И неисправные автобусы, похоже, самая маленькая проблема общественного транспорта города. По крайней мере, она исправима. А вот что делать с наглостью и беспределом самих водителей автобусов на дорогах Шымкента?» — задается вопросом издание.

В прошлом году, по данным МПС Шымкента за различные нарушения правил дорожного движения из автопарков города были уволены шесть водителей. С начала этого года уже лишен прав и уволен один водитель пассажирского автобуса.

Напомним, ранее аким Шымкента назвал позором состояние городского общественного транспорта. Габидулла Абдрахимов поручил оптимизировать маршруты, сделав их более удобными для горожан. Эта работа должна быть проведена на основе жалоб и предложений жителей. Также он сообщил о необходимости обеспечить бесперебойное движение автобусов по установленному графику.

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