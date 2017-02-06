Владельцев похищенных телефонов разыскивают транспортные полицейские в Иркутске

На станции Иркутск-Пассажирский транспортные полицейские задержали двух жительниц Иркутской области 28 и 35 лет, подозреваемых в краже около десяти сотовых телефонов. Как сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, женщин подозревают в том, что в ноябре 2016 года они похитили телефоны производства КНР из прибывшего международного отправления в почтовом отделении на ул. Челнокова в Иркутске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе расследования не установлены три собственника похищенных сотовых телефонов, заказанных посредством интернет-магазина с полной предоплатой товара.