Владельцев похищенных телефонов разыскивают транспортные полицейские в Иркутске
Транспортная полиция разыскивает в Иркутской области владельцев похищенных телефонов.
Транспортная полиция разыскивает в Иркутской области владельцев похищенных телефонов.
На станции
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе расследования не установлены три собственника похищенных сотовых телефонов, заказанных посредством
Владельцев телефонов, при наличии подтверждения оплаты (выписки с банковского счета) и иных документов (коммерческий инвойс, номер трека), просят обращаться в СО ЛО МВД России на ст.