Жителя Омской области, ранившего в глаз сборщика орехов, наказали условно

На минувшей неделе вступил в силу приговор, который Тарский городской суд 19 января вынес одному из жителей района. Летом он ранил в тайге незнакомца.

Как сообщает Тарский горсуд, 7 августа 2016 года подсудимый увидел в лесу неизвестных, собиравших кедровые орехи. Гражданин стал выгонять сборщиков. А чтобы те поскорее ретировались, выстрелил в сторону одного из них из охотничьего ружья. Однако заряд попал в человека. Сборщик был ранен в правый глаз.

Правоохранительные органы посчитали, что стрелок причинил сборщику вред здоровью средней тяжести. Суд признал подсудимого виновным в этом преступлении. Гражданин получил в наказание два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.