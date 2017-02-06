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06:17 (мск), источник: АиФ Иркутск

Жительница Приангарья, оформляя кредит, стала жертвой мошенников

Женщину обманули сразу два лжесотрудника банка.

Полицейские выясняют обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 37-летняя жительница поселка Коршуновский, оформлявшая кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как установили правоохранители, на телефон потерпевшей позвонила неизвестная, назвавшаяся сотрудником банка, и сказала, что ей одобрен кредит, заявку на который она отправляла через интернет. Для получения денег женщину попросили перевести на счет банковской карты 1750 рублей. Когда она это сделала, на ее телефон позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Мужчина попросил перевести на счет еще 7 020 рублей в качестве страховки по кредиту. Деньги мошенники списали.

После указанных операций номера телефонов стали недоступны. Проверка показала, что номера были зарегистрированы у операторов сотовой связи в Новосибирской и Московской областях. По факту мошенничества завели уголовное дело.

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