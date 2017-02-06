Водитель «ВАЗа» и женщина-пассажир пострадали в аварии в центре Новосибирска
Водитель и пассажир «ВАЗа» пострадали в аварии с «Субару Форестер», сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Водитель и пассажир «ВАЗа» пострадали в аварии с «Субару Форестер», сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
В Новосибирске днем, 5 февраля, на пересечении улиц Серебренниковской и Октябрьской Магистрали произошло столкновение ВАЗ 21099 и Subaru Forester.
«По словам очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ 21099 пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но врезался в бок Субару», — говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир «ВАЗа». На месте происшествия работали сотрудники ДПС, спасатели МАСС и медики скорой помощи.