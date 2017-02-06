Жительница Енисейска, чтобы спасти дочь от срока, обманула полицейских

В Енисейске полицейские уличили местную жительницу в ложном доносе о разбойном нападении, сообщили в ГУ МВД по краю.

Женщина, чтобы спасти свою дочь от срока, решилась на обман. Она сама позвонила полицейским и сообщила, что на пивной магазин, в котором она работает продавцом, было совершено разбойное нападение. Якобы двое злоумышленников в масках угрожали ей ножом и требовали отдать выручку. В итоге из кассы они забрали 18 тысяч рублей. Однако давая показания, 45-летняя продавщица постоянно путалась. Оказалось, что к преступлению причастны её ранее судимая дочь.

«Сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером к женщине в магазин пришла дочь со своей знакомой, которые стали распивать спиртное в помещении торговой точки. После чего продавщица обнаружила пропажу денег из кассы», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по факту хищения денежных средств проводится проверка. В отношении продавца решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.