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06:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жительница Енисейска, чтобы спасти дочь от срока, обманула полицейских

За ложный донос о разбойном нападении женщине грозит до двух лет.

В Енисейске полицейские уличили местную жительницу в ложном доносе о разбойном нападении, сообщили в ГУ МВД по краю.

Женщина, чтобы спасти свою дочь от срока, решилась на обман. Она сама позвонила полицейским и сообщила, что на пивной магазин, в котором она работает продавцом, было совершено разбойное нападение. Якобы двое злоумышленников в масках угрожали ей ножом и требовали отдать выручку. В итоге из кассы они забрали 18 тысяч рублей. Однако давая показания, 45-летняя продавщица постоянно путалась. Оказалось, что к преступлению причастны её ранее судимая дочь.

«Сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером к женщине в магазин пришла дочь со своей знакомой, которые стали распивать спиртное в помещении торговой точки. После чего продавщица обнаружила пропажу денег из кассы», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по факту хищения денежных средств проводится проверка. В отношении продавца решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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