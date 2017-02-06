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06:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Главного бухгалтера ДВГГУ осудили в Хабаровске за мошенничество

Используя своё служебное положение, женщина дала указание подчиненному работнику о начислении и проведении выплат единовременных надбавок.

Хабаровск, 6 февраля, AmurMedia.

Бывшего главного бухгалтера Дальневосточного государственного гуманитарного университета осудили за мошеннические действия. С целью личного обогащения женщина дала указание своему подчиненному работнику о начислении и проведении выплат единовременных надбавок к должностным окладам заработной платы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

Центральный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, что в августе 2013 года подсудимая, используя своё служебное положение, с целью личного обогащения и в пользу третьих лиц дала указание подчиненному работнику о начислении и проведении выплат единовременных надбавок к должностным окладам заработной платы сотрудников управления бухгалтерского учета и планово-финансового отдела университета. При этом она знала, что приказ исполняющего обязанности ректора об установлении стимулирующих выплат отсутствует, однако убедила подчиненного сотрудника, что приказ будет издан в ближайшее время.

В октябре 2013 года она же зная, что будет находиться за пределами Хабаровска, подписала подложный приказ на проведение стимулирующих выплат — единовременной надбавки к должностному окладу заработной платы сотрудникам управления бухгалтерского учета и планово-финансового отдела университета. У подчиненного работника подлинность приказа не вызвала сомнений и потому она составила заявку на кассовый расход и направила в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю для проведения выплат.

Своими действиями подсудимая причинила ущерб ДВГГУ в особо крупном размере на сумму около 1,8 млн рублей.

Суд приговорил бывшего главного бухгалтера к 2 годам 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафу 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Заявленный потерпевшей стороной иск о возмещении ущерба суд направил для рассмотрения в рамках гражданского производства.

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