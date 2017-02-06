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06:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Грабители оставили без света 25 домов в Октябрьском районе

Злоумышленники украли из трансформаторной подстанции 160 предохранителей.

В Красноярске разыскивают грабителей, которые оставили без электричества 25 домов по ул. Юшкова и ул. Гусарова. Злоумышленники украли из трансформаторной подстанции 160 предохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Электрики уже восстановили энергоснабжение в домах Октябрьского района, но преступников до сих пор не удалось задержать. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства происшествия.

«Всем, кто располагает информацией о подозреваемых в совершении кражи, просьба сообщать по круглосуточному телефону 2−271−995 или 02», — говорится в сообщении ведомства.

Подобные случаи на территории Красноярского края фиксируются довольно часто. Так, в мае 2016 года в Дудинке двое ранее судимых местных жителя украли 1000 метров телефонного кабеля и оставили без связи почти 400 человек. На злоумышленников завели уголовные дела. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

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