Новосибирцы обезвредили пьяного дебошира ножом в ногу

Инцидент произошел вечером 5 февраля в Кировском районе, возле дома по улице Бурденко № 26. Пьяный мужчина в компании приятелей размахивал большой палкой и пытался избить окружающих, но его остановили прохожие — ударом ножа в ногу.

«Ближе к концу видео дебоширов задерживают сотрудники ДПС, которые, судя по всему, просто оказались рядом с местом происшествия и исполнили свой долг, остановив правонарушения» — говорится в сообщении.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика.