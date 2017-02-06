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07:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы обезвредили пьяного дебошира ножом в ногу

В Кировском районе прохожие обезвредили пьяного мужчину, пытавшегося избить окружающих, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Источник: Вести - Новосибирск

Инцидент произошел вечером 5 февраля в Кировском районе, возле дома по улице Бурденко № 26. Пьяный мужчина в компании приятелей размахивал большой палкой и пытался избить окружающих, но его остановили прохожие — ударом ножа в ногу.

«Ближе к концу видео дебоширов задерживают сотрудники ДПС, которые, судя по всему, просто оказались рядом с местом происшествия и исполнили свой долг, остановив правонарушения» — говорится в сообщении.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика.

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