Три автомобиля сгорели ночью в Советском районе

Сразу три автомобиля сгорели за ночь в Советском районе города.

Первый пожар произошел на ул. Строителей в Академгородке. Около 2.23 ночи вспыхнула Toyota Corolla, в результате огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля.

— Также пламя перекинулось на припаркованный рядом Mitsubishi ASX. Повреждено лакокрасочное покрытие заднего крыла, задняя фара и колесо японского кроссовера, — рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Спустя 10 минут огонь был ликвидирован. На тушение привлекались две автоцистерны и 8 человек пожарных. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что причиной возгорания мог быть поджог.