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07:35 (мск), источник: VN.RU

Три автомобиля сгорели ночью в Советском районе

Сразу три автомобиля марок Toyota Corolla, Mitsubishi ASX и Honda CRV сгорели за ночь в Советском районе Новосибирска. Два из них стояли рядом на ул. Строителей в Академгородке, еще один — в Нижней Ельцовке. По одной из версий, причиной первого пожара мог быть поджог.

Сразу три автомобиля сгорели за ночь в Советском районе города.

Первый пожар произошел на ул. Строителей в Академгородке. Около 2.23 ночи вспыхнула Toyota Corolla, в результате огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля.

— Также пламя перекинулось на припаркованный рядом Mitsubishi ASX. Повреждено лакокрасочное покрытие заднего крыла, задняя фара и колесо японского кроссовера, — рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Спустя 10 минут огонь был ликвидирован. На тушение привлекались две автоцистерны и 8 человек пожарных. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что причиной возгорания мог быть поджог.

— По словам пожарных, причиной возгорания, скорее всего, явился поджог, так как аккумулятора в машине не было. Автомобиль практически полностью выгорел. Также пострадал рядом стоящий автомобиль «Митсубиси», — сообщает читатель Инцидент-Новосибирск.

Другой пожар произошел в это же время на ул. Лесосечной в Нижней Ельцовке, сообщает Курьер. Среда. Бердск. В результате пожара огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля Honda CRV. Через 15 минут пожар удалось ликвидировать. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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