В ВКО мужчина зарезал бизнес-леди

В городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области местный житель убил предпринимательницу и закопал тело в огороде. В тот же день мужчина купил на деньги погибшей подержанный автомобиль, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам ВКО.

Согласно материалам уголовного дела, 40-летний безработный и предпринимательница из Шемонаихи познакомились на вечеринке.

Женщина имела при себе 560 тысяч тенге. Мужчина, узнав о деньгах, решил убить бизнесвумен.

Когда остальные гости заснули, он пять раз ударил предпринимательницу ножом. Женщина скончалась от потери крови. Злоумышленник забрал деньги, закопал тело в огороде, а затем сжег одежду погибшей в печи.

Несколько часов спустя мужчина купил на украденные деньги подержанный «ВАЗ». Но покататься на нем не успел, так как нагрянули полицейские с обыском и обнаружили тело.

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем.