В ВКО мужчина зарезал бизнес-леди
Тело женщины он закопал в своем же огороде.
Тело женщины он закопал в своем же огороде.
В городе Шемонаиха
Согласно материалам уголовного дела, 40-летний безработный и предпринимательница из Шемонаихи познакомились на вечеринке.
Женщина имела при себе 560 тысяч тенге. Мужчина, узнав о деньгах, решил убить бизнесвумен.
Когда остальные гости заснули, он пять раз ударил предпринимательницу ножом. Женщина скончалась от потери крови. Злоумышленник забрал деньги, закопал тело в огороде, а затем сжег одежду погибшей в печи.
Несколько часов спустя мужчина купил на украденные деньги подержанный «ВАЗ». Но покататься на нем не успел, так как нагрянули полицейские с обыском и обнаружили тело.
Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем.