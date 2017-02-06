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07:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Организаторов финансовой пирамиды, обманувших сотни жителей России, задержали в Приангарье

Бизнесмены предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству Байкальской воды.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих организаторов финансовой пирамиды, жертвами которой могли стать сотни жителей страны. Злоумышленники предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству Байкальской воды. Предварительный ущерб от деятельности интернет-предпринимателей составляет порядка 11 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Основанием возбуждения уголовного дела стали заявления пайщиков Международного потребительского кооператива о невозвращении их вкладов. Как установлено оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области, в течение 2015 года организация посредством нескольких кооперативных участков осуществляла свою деятельность в 27-ми городах России (Иркутск, Самара, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Тюмень, Краснотурьинск) и имела свыше 700 пайщиков.

«Предполагаемые организаторы финансовой пирамиды действовали посредством сети интернет, где предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству Байкальской воды, который находится в Байкальске Иркутской области. Пайщикам предлагалось несколько программ на выбор, предполагавших выплату существенных ежемесячных процентов по вкладам», — отметили в ведомстве.

Чтобы убедить партнеров в добропорядочности проекта руководители головного офиса в режиме видеоконференции организовали посещение завода с демонстрацией цеха с оборудованием и презентацией модернизации производства в будущем. Кроме того, был представлен новый дизайн бутылок для воды и этикеток к ним, экземпляры которых были разосланы по кооперативам в других городах. Однако, как установили оперативники, ни одно предприятие в Иркутской области, занимающееся добычей и розливом питьевой воды, с ними никогда не сотрудничало.

На начальной стадии расследования потерпевшими по делу признаны свыше 60-ти человек, основная часть которых проживает за пределами Приангарья. У причастных к афере лиц проведены обыски и изъятие электронных носителей, документов финансово-хозяйственной деятельности организации, а также образцов бутилированной воды. Два фигуранта уголовного дела задержаны и помещены в ИВС.

Следствие обращается к гражданам, которые могли пострадать от деятельности Международного потребительского кооператива «Байкал», обратиться в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области по адресу: Иркутск, улица Трудовая, 9 или по телефону 8 (3952) 21−25−54.

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