Организаторов финансовой пирамиды, обманувших сотни жителей России, задержали в Приангарье

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих организаторов финансовой пирамиды, жертвами которой могли стать сотни жителей страны. Злоумышленники предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству Байкальской воды. Предварительный ущерб от деятельности интернет-предпринимателей составляет порядка 11 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Основанием возбуждения уголовного дела стали заявления пайщиков Международного потребительского кооператива о невозвращении их вкладов. Как установлено оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области, в течение 2015 года организация посредством нескольких кооперативных участков осуществляла свою деятельность в 27-ми городах России (Иркутск, Самара, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Тюмень, Краснотурьинск) и имела свыше 700 пайщиков.

«Предполагаемые организаторы финансовой пирамиды действовали посредством сети интернет, где предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству Байкальской воды, который находится в Байкальске Иркутской области. Пайщикам предлагалось несколько программ на выбор, предполагавших выплату существенных ежемесячных процентов по вкладам», — отметили в ведомстве.

Чтобы убедить партнеров в добропорядочности проекта руководители головного офиса в режиме видеоконференции организовали посещение завода с демонстрацией цеха с оборудованием и презентацией модернизации производства в будущем. Кроме того, был представлен новый дизайн бутылок для воды и этикеток к ним, экземпляры которых были разосланы по кооперативам в других городах. Однако, как установили оперативники, ни одно предприятие в Иркутской области, занимающееся добычей и розливом питьевой воды, с ними никогда не сотрудничало.

На начальной стадии расследования потерпевшими по делу признаны свыше 60-ти человек, основная часть которых проживает за пределами Приангарья. У причастных к афере лиц проведены обыски и изъятие электронных носителей, документов финансово-хозяйственной деятельности организации, а также образцов бутилированной воды. Два фигуранта уголовного дела задержаны и помещены в ИВС.