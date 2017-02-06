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07:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

Из-за ДТП В Ленинском районе Челябинска ограничено движение трамваев

Две легковушки перекрыли трамвайные пути на остановке «Дом обуви».

Движение трамваев ограничено в Ленинском районе, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сегодня, 6 февраля в 8:00, в Ленинском районе Челябинска на остановке «Дом обуви» на трамвайных путях столкнулись Chevrolet и Skoda. Движение трамваев № 8, 22, 18 в сторону центра было закрыто.

Как уточняют в МУП «Служба организации движения», движение трамваев было восстановлено в 8:30.

В настоящий момент все подробности и причины ДТП устанавливаются.

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