Из-за ДТП В Ленинском районе Челябинска ограничено движение трамваев

Движение трамваев ограничено в Ленинском районе, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сегодня, 6 февраля в 8:00, в Ленинском районе Челябинска на остановке «Дом обуви» на трамвайных путях столкнулись Chevrolet и Skoda. Движение трамваев № 8, 22, 18 в сторону центра было закрыто.

Как уточняют в МУП «Служба организации движения», движение трамваев было восстановлено в 8:30.

В настоящий момент все подробности и причины ДТП устанавливаются.