В Москве при тушении пожара в жилом доме погиб спасатель

«В ходе тушения пожара по адресу: ул. Шипиловская, д. 39, корп. 2, произошел выброс пламени. Героически погиб сотрудник пожарно-спасательного отряда», — сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что пожарные спасли шестерых человек, в том числе двух детей.

Ранее источник в экстренных службах рассказал, что по указанному адресу в результате пожара погиб один человек и четыре человека были спасены.

Как сообщается на сайте МЧС, горение двух квартир происходило на четвертом этаже.

«Принятыми мерами в 05:16 пожар был ликвидирован на площади 45 кв.м. Для ликвидации пожара направлены 12 подразделений (44 человека). В целях безопасности проводится частичная эвакуация жильцов. К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении МЧС.