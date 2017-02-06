В Москве при тушении пожара в жилом доме погиб спасатель
На юге Москвы во время тушения пожара в жилом доме в результате выброса пламени погиб спасатель. Об этом сообщили в
На юге Москвы во время тушения пожара в жилом доме в результате выброса пламени погиб спасатель. Об этом сообщили в
«В ходе тушения пожара по адресу: ул. Шипиловская, д. 39, корп. 2, произошел выброс пламени. Героически погиб сотрудник
В главке отметили, что пожарные спасли шестерых человек, в том числе двух детей.
Ранее источник в экстренных службах рассказал, что по указанному адресу в результате пожара погиб один человек и четыре человека были спасены.
Как сообщается на сайте МЧС, горение двух квартир происходило на четвертом этаже.
«Принятыми мерами в 05:16 пожар был ликвидирован на площади 45 кв.м. Для ликвидации пожара направлены 12 подразделений (44 человека). В целях безопасности проводится частичная эвакуация жильцов. К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на