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07:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На директора «ЭнергоТехноСиб» заведено уголовное дело из-за невыплаты зарплат

Компания «ЭнергоТехноСиб» задолжала 17 работникам 600 тысяч рублей зарплаты, на руководителя заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

С ноября 2015 года областной Арбитражный суд постановил ввести в отношении компании наблюдение, а в мае 2016 года было открыто конкурсное производство.

Прокурор Железнодорожного района проверил соблюдение трудового законодательства бывшим директором фирмы ЗАО «ЭнергоТехноСиб». Всего акционерное общество задолжало гражданам почти 600 тысяч рублей 17 работникам, при этом реальная возможность выплатить зарплату у директора имелась. Трудовые отношения с сотрудниками были прекращены еще в марте — августе 2015 года.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который возбудил в отношении бывшего руководителя организации уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

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