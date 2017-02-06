Три человека стали жертвами ДТП на трассе Москва — Челябинск

На трассе Москва — Челябинск произошла авария, в которой пострадали три человека, — на встречке столкнулись две легковушки и грузовик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Миасса.

Авария произошла утром 4 февраля на 1 789 километре трассы М-5 «Урал».

Автоледи 1986 года рождения (проживает в Челябинске), управляя Hyundai Solaris, в условиях заноса потеряла управление, выехала на встречку и врезалась в Volkswagen Jetta, а следом налетела на грузовик DAF.

В результате ДТП с переломами и ушибами были госпитализированы 35-летний водитель Volkswagen, его пассажир 1996 года рождения (проживают в Златоусте) и автоледи из Hyundai.