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07:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермяк похитил у банков 7 млн рублей

ПЕРМЬ, 6 февраля, РИА ФедералПресс. Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, участника организованной преступной группы.

Мужчина вместе со своим знакомым организовал преступное сообщество и в период с октября 2013 года по август 2014 похищал деньги у граждан и банков.

Как сообщили в прокуратуре, соучастники, согласно разработанному плану, получали по поддельным документам на реально существующих лиц кредиты в различных банках Перми, естественно, не намереваясь впоследствии возвращать деньги. Людей, документами которых воспользовались мужчины, они подыскивали из числа лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также в ряде случаев находили паспортные данные в различных социальных сетях.

Всего мошенниками было похищено более 7 млн рублей.

Кроме того, уверившись в собственной безнаказанности, участники группы продали квартиру, используя поддельные документы на имя собственника, чем причинили обманутому покупателю материальный ущерб на сумму более 4,3 млн рублей. При этом, преступники еще и похитили имущество хозяина квартиры на сумму более 220 тысяч рублей. В результате 17 банковским организациям и 3 жителям был причинен ущерб на общую сумму 11,5 млн рублей.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 7 года лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, также удовлетворены иски потерпевших о взыскании материального вреда, причиненного преступлением. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается», — рассказали в краевой прокуратуре.

Расследование преступления осуществлялось следственными органами УМВД по Перми.

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