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08:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Краснотуранске мать оставила новорожденного на подоконнике в общежитии

В тяжелом состоянии с переохлаждением малыша доставили в районную больницу.

Источник: Reuters

В селе Краснотуранск полицейские разыскивают женщину, бросившую своего новорожденного ребенка.

«В полицию поступило сообщение о том, что на подоконнике в подъезде одного из многоэтажных общежитий обнаружен завернутый в рубашку мальчик. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что это новорожденный ребенок. В тяжелом состоянии с переохлаждением малыш был доставлен в районную больницу стражами порядка», — сообщили в МО МВД России «Краснотуранский».

Сейчас сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные проверяют женщин состоящих на учете по беременности в женской консультации, проводят подворовой обход, опрашивают местных жителей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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