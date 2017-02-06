В Краснотуранске мать оставила новорожденного на подоконнике в общежитии

В селе Краснотуранск полицейские разыскивают женщину, бросившую своего новорожденного ребенка.

«В полицию поступило сообщение о том, что на подоконнике в подъезде одного из многоэтажных общежитий обнаружен завернутый в рубашку мальчик. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что это новорожденный ребенок. В тяжелом состоянии с переохлаждением малыш был доставлен в районную больницу стражами порядка», — сообщили в МО МВД России «Краснотуранский».

Сейчас сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные проверяют женщин состоящих на учете по беременности в женской консультации, проводят подворовой обход, опрашивают местных жителей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.