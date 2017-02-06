Пожарные высвободили из снежного плена детскую волейбольную команду Новосибирска

Утром, 4 февраля, в Купинском районе с трассы сошел в кювет автобус, перевозивший юношескую спортивную команду по маршруту «Куйбышев — Карасук». В автобусе находились, помимо водителя, десять девочек волейбольной команды и тренер юношеской спортивной школы. Водитель вызвал спасателей. На помощь направили работников из ближайшего пожарного поста. Через 7 минут после звонка пожарные были на месте вызова, также приехал местный фельдшер, который осмотрел детей. Пострадавших нет.

Из снежного плена всех пассажиров оперативно эвакуировали в прибывший автобус муниципального образования. Детей доставили в пожарный пост в селе Лягушенское, в Купинском районе.

Вечером, в 18:40 на резервном автобусе дети с тренером вернулись в город Карасук. В спасательной операции участвовали 12 человек и 7 единиц техники.