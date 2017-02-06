Под Омском большегруз «Скания» задним ходом насмерть сбил человека

По данным омской полиции, в районе 24 километра трассы Мартюшево — Егоровка 36-летний водитель большегруза SCANIA при движении задним ходом сбил стоящего за машиной человека. Как выяснилось, 52-летний мужчина в это время вышел на трассу, чтобы зацепить трос к кузову другого автомобиля для осуществления буксировки.

Из-за полученных травм мужчина скончался по пути в больницу.

По факту аварии проводится проверка, подробности устанавливаются.