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08:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске раскрыли убийство мальчика, найденного в грузовом полувагоне

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля, РИА ФедералПресс. В Челябинске раскрыли убийство ребенка, которого нашли в товарном полувагоне поезда в Ревде в 2013 году. В совершении преступления обвиняется отец четырехмесячного мальчика Денис Ласкин, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По версии следствия, обвиняемый 13 марта 2013 года на территории Ленинского района Челябинска совершил убийство своего четырехмесячного сына Максимильяна.

В состоянии алкогольного опьянения Ласкин задушил мальчика подушкой. Для сокрытия следов преступления, он поместил труп ребенка в детскую переноску и отнес к железно-дорожным путям в районе станции Челябинск-Главный. Там он сбросил переноску с моста в товарный полувагон.

Труп мальчика был обнаружен спустя несколько дней, 17 марта 2013 года, в вагоне на территории медеплавильного цеха ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», расположенный на промплощадке «СУМЗ» городского округа Ревда Свердловской области.

Преступление было раскрыто только в феврале 2017 года, когда родители решили продать квартиру, в которой был зарегистрирован убитый мальчик. Задержанный Ласкин дал признательные показания. Он обвиняется п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком на один месяц. Добавим, у матери убитого ребенка еще трое детей от первого брака 2004, 2005, 2006 годов рождения, в отношении которых она лишена родительских прав. Погибший был ее четвертым ребенком. После убийства, в 2014 году, у них появился еще один ребенок, который в настоящее время изъят из семьи.

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