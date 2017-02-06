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08:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске 10 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке

Из горящего дома на северо-западе спасли двоих детей и восемь взрослых.

Сегодня, 6 февраля, в 4:05 утра, поступило сообщение о пожаре в жилом доме Челябинска. Огнеборцы эвакуировали из здания 10 человек, в том числе — двух детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание произошло в доме на улице Косарева 50А. Уже через 5 минут пожарные прибыли к месту происшествия. Возгоранию был присвоен номер сложности «1-БИС» — открытым пламенем горела квартира на 7 этаже десятиэтажного жилого дома. Огнеборцы эвакуировали по лестницам 10 человек, среди которых было двое детей. Трём жильцам потребовались спасательные комплекты. Никто не погиб. Информации о пострадавших также нет.

Спустя 27 минут пламя удалось потушить. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов с последующим коротким замыканием электропроводки.

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