В Челябинске 10 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке

Сегодня, 6 февраля, в 4:05 утра, поступило сообщение о пожаре в жилом доме Челябинска. Огнеборцы эвакуировали из здания 10 человек, в том числе — двух детей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание произошло в доме на улице Косарева 50А. Уже через 5 минут пожарные прибыли к месту происшествия. Возгоранию был присвоен номер сложности «1-БИС» — открытым пламенем горела квартира на 7 этаже десятиэтажного жилого дома. Огнеборцы эвакуировали по лестницам 10 человек, среди которых было двое детей. Трём жильцам потребовались спасательные комплекты. Никто не погиб. Информации о пострадавших также нет.

Спустя 27 минут пламя удалось потушить. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов с последующим коротким замыканием электропроводки.