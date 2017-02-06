В Миассе произошло лобовое столкновение двух «десяток»

ДТП с участием двух отечественных автомобилей произошло в Миассе, сообщают в отделе ГИБДД по Миассу.

Вчера, 5 февраля, на улице 60 лет октября в Миассе 53-летний водитель «ВАЗ-21104» столкнулся с 26-летним водителем «ВАЗ-21102», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП молодой водитель получил перелом и вывих и был госпитализирован в травматологическое отделение.

Для ликвидации ДТП потребовалась помощь спасателей. От МЧС на место аварии выезжали 4 человека и 1 единица техники.