В Калининграде загорелись автомалярные мастерские

В результате пожара никто не пострадал.

Сообщение о пожаре на улице Озерной областного центра поступило в 10:28 в воскресенье. Горели два кирпичных бокса размерами 6×11 и 3,5×11 метров, использовавшиеся как автомалярные мастерские. Огнем повреждена передняя часть автомобиля «БМВ». Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 14 человек и 3 единиц техники.