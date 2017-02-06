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09:29 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде загорелись автомалярные мастерские

В областном центре случился пожар в автомалярных мастерских. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате пожара никто не пострадал.

Сообщение о пожаре на улице Озерной областного центра поступило в 10:28 в воскресенье. Горели два кирпичных бокса размерами 6×11 и 3,5×11 метров, использовавшиеся как автомалярные мастерские. Огнем повреждена передняя часть автомобиля «БМВ». Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 14 человек и 3 единиц техники.

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