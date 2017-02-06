Под Екатеринбургом автобус задавил мужчину

На дороге Екатеринбург — Челябинск автобус насмерть сбил 23-летнего мужчину.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 23.30 5 февраля 2017 года на 187 километре трассы. Водитель автобуса Kia, направлявшегося из уральской столицы в Магнитогорск, наехал на пешехода, двигавшегося по правой обочине.

Молодой человек погиб на месте. 20 пассажиров, находившихся в салоне автобуса, не пострадали.

По данному факту проводится проверка.