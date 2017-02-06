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08:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец перечислил интернет-мошеннику 12 тысяч за новый телевизор

Житель Краснообска похитил 12 тысяч рублей у новосибирца под предлогом продажи телевизора, сообщает ГУ МВД по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

29-летний житель Краснообска, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, решил мошенническим способом украсть деньги через интернет. Он разместил объявление о продаже телевизора в интернете и нашел покупателя — жителя Новосибирска, который согласился купить прибор за 12 тысяч рублей.

Продавец и покупатель заключили договоренность о сделке по продаже телевизора через интернет, покупатель перечислил деньги, но телевизор так и не получил, и обратился в полицию.

Полиция нашла мошенника, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ведется дальнейшее расследование.

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