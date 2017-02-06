В Омской области на пожаре погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в Тюкалинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Возгорание произошло 4 февраля около 01.00. В этот момент в частном доме находились трое — 50-летняя хозяйка дома, 57-летний и 52-летний мужчины. Предполагается, что они скончались от отравления угарным газом.

Возможной причиной возникновения пожара стала неисправность самодельных тенов. Точные обстоятельства случившегося установят в ходе проверки.