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08:48 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП со смертельным исходом произошло в столичном секторе Ботаника. 45-летнюю женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль.

Источник: Publika.md

От полученных травм она скончалась в больнице. Водителя задержали на 72 часа.

Авария произошла накануне вечером. Скорая отвезла пострадавшую в больницу, но из-за серьезных травм женщина скончалась в реанимации. Очевидцы говорят, что водитель превысил скорость.

«Он сбил ее на пешеходном переходе. Остановился только за остановкой. Для чего тут знаки установлены?».

По данным полиции, автомобилист пытался совершить обгон прямо на пешеходном переходе. Он превысил скорость, а потому не успел вовремя затормозить, увидев женщину на дороге. В свою очередь, 49-летний водитель утверждает, что правил не нарушал, а женщина переходила улицу в неположенном месте.

«Меня ослепил свет фар ехавшей на встречу машины. Мой автомобиль задел женщину, которая переходила улицу за пешеходным переходом».

Начато расследование. Если вину водителя докажут, ему грозит до семи лет тюрьмы.

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