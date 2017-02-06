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10:52 (мск), источник: VLADNEWS

5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке

Спасти мальчика не удалось.

Мальчик 5-ти лет выпал из окна многоэтажного дома во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел несколько часов назад возле дома по улице Жигура, 26. По неизвестным пока причинам ребенок выпал из окна с большой высоты. Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь пострадавшему. Малыш скончался на месте.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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