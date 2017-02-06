Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
От боли в спине не помогают никакие лекарства
В Кремле прокомментировали отчет ОБСЕ о ситуации в Донбассе
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Дима Билан поделился семейным снимком
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
Клуб НФЛ «Нью-Ингленд» стал пятикратным победителем Супербоула
«Зенит» не смог обыграть предпоследний клуб чемпионата Дании
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
09:04 (мск), источник: dostup1.ru

Ревнивец похитил бывшую девушку в Магнитогорске из-за переписки в телефоне

Из рук парня 20-летнюю пострадавшую спасли очевидцы.

Бывший бойфренд предстанет перед судом за похищение 20-летней жительницы Магнитогорска (Челябинская область) — избитую девушку спасли случайные очевидцы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в конце декабря 2016 года. Молодой человек на автомобиле утром приехал к дому своей бывшей девушки и дождался, когда она выйдет, чтобы отправиться на работу. Применив насилие, парень затащил потерпевшую в машину, связал собачьим поводком и повез по городу. При этом злоумышленник отобрал у девушки телефон и стал пытаться прочитать сообщения. Мобильник оказался под паролем, поэтому ознакомиться с перепиской парню не удалось.

Несколько раз во время остановок на светофорах девушка пыталась сбежать от похитителя, однако тот догонял ее и силой затаскивал обратно. Водитель вывез заложницу за город в безлюдное место, где стал требовать пароль от телефона. В какой-то момент потерпевшая увидела остановившееся на обочине авто и побежала в его сторону с криками о помощи. Люди усадили девушку в свою машину. Автомобиль уже стал трогаться, когда парень догнал его, стал открывать двери и вытаскивать свою заложницу. Справиться с налетчиком горожанам помог проезжавший мимо велосипедист.

«Очевидцы вызвали на место полицию, поэтому злоумышленник поспешил скрыться, но позднее был задержан. Свою вину он признал частично. Однако нами собрано достаточно доказательств его причастности к преступлению по части 2 статьи 126 УК РФ — “Похищение человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия”. На теле девушки зафиксированы синяки и ссадины», — рассказал руководитель Правобережного межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Бандуровский.

Известно, что парень совершил похищение девушки из ревности. Незадолго до инцидента пара рассталась по инициативе потерпевшей. Молодой человек не мог смириться с разлукой и решил выяснить, кто является его соперником. В настоящее время материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Горожанину грозит до 12 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти Челябинска намерены ограничивать движение транспорта в периоды НМУ
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь