В Миассе остановлен процесс по делу о взятках экс-мэра Чебаркуля

В Миассе (Челябинская область) приостановлен процесс по делу экс-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, обвиняемого злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и коммерческом подкупе — слушание планируется возобновить в апреле, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта суда Светлану Кулькову.

«Процесс приостановлен в связи с тяжелой болезнью обвиняемого, что подтверждено медицинским заключением», — уточнила Кулькова.

Напомним, по версии следствия, осенью 2010 года Сафонов, являясь директором МУ «ЖКХ» Чебаркуля, подписал документы об исполнении фирмой муниципального контракта, тогда как фактически это сделано не было. В результате за невыполненные и некачественно выполненные работы на счет коммерческой организации было перечислено более 12,3 млн бюджетных рублей.

Кроме того, Сафонов обвиняется в получении в 2010 году взятки в сумме 1,8 млн рублей от директора местной фирмы за заключение ряда муниципальных контрактов, а также за общее покровительство и попустительство по службе. В 2011—2012 года, уже в должности вице-мэра, Сафонов, по данным следствия, получил 2,2 млн рублей от этого же предпринимателя.

В 2015 году Сафонов совершил коммерческий подкуп Челябинского коммунального омбудсмена. После передачи части денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.