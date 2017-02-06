На семилетнюю девочку в Свердловской области напали охотничьи псы — прокуратура

«Собаки были натасканы на охоту. Это охотничьи псы», — сказал она.

Кроме этого, по словам М. Канатовой, жители деревни поясняли сотрудникам прокуратуры, что эти собаки ранее вдвоем нападали на более мелких деревенских собак.

«Они (жители деревни — ИФ) неоднократно жаловались владельцам собак на достаточно агрессивное поведение их животных, но те никаких мер не принимали», — отметила собеседница агентства, уточнив, что собаки свободно бегали по деревне, их не привязывали.

М. Канатова добавила, что нет информации, какой породы были эти собаки.

Как сообщалось, днем 5 февраля в деревне Пальмино Таборинского района школьники на детской площадке нашли тело семилетней девочки со следами укусов собак на шее. Было возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Владельцы собак задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения.

Под контролем следователей хозяева собак сами убили своих животных.