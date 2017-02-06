За трое суток в Пермском крае задержали 167 пьяных водителей
В пятницу и выходные дни в регионе было выявлено более 6500 нарушений ПДД. Среди нарушений — вождение в нетрезвом виде, водители без прав, «чрезмерная тонировка стекол».
В пятницу и выходные дни в регионе было выявлено более 6500 нарушений ПДД. Среди нарушений — вождение в нетрезвом виде, водители без прав, «чрезмерная тонировка стекол».
167 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких граждан было в Перми — 48 человек. В Пермском районе поймали 10 пьяных водителей, в Березниках и Соликамске — по девять человек.
97 автомобилистов оказались без водительского удостоверения. 192 водителя были задержаны за «чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля». Также сотрудники ГИБДД поймали более 420
За три дня в Пермском каре произошло 12 ДТП, в результате которых три человека погибли и 14 получили травмы.