За трое суток в Пермском крае задержали 167 пьяных водителей

167 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких граждан было в Перми — 48 человек. В Пермском районе поймали 10 пьяных водителей, в Березниках и Соликамске — по девять человек.

97 автомобилистов оказались без водительского удостоверения. 192 водителя были задержаны за «чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля». Также сотрудники ГИБДД поймали более 420 пешеходов-нарушителей.

За три дня в Пермском каре произошло 12 ДТП, в результате которых три человека погибли и 14 получили травмы.