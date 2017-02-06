В Казани стартует суд по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Заседания будут проходить не в Кировском суде, а в ДК «Юность». Судья — Феликс Сабитов. Ранее он вынес приговор по делу о жестоком убийстве таксиста.

Первое заседание пройдет в закрытом режиме. Перед судом предстанут директор компании-арендатора ООО «Заря» Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин (владельцы здания), начальник межрайонного отдела судебных приставов Жанна Алпарова, ее подчиненная, бывший пристав Минзиля Сафина, специалист Госстройнадзора по РТ Галия Исаева и пятеро рабочих Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданова, Альберт Халиков и Фанис Мухаметханов.

Им вменяют в совокупности 9 статей Уголовного кодекса — ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 238 (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 315 (неисполнение решения суда), ст. 199 (уклонение от уплаты налогов), ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 327 (подделка документов), ст. 286 (превышение служебных полномочий) и статья 293 (халатность).

В отношении миллиардера Алексея Семина, являющегося председателем совета директоров ЗАО «УК «АС Менеджмент», уголовное дело было прекращено.

Справка

Пожар в казанском торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года, в нем погибли 19 человек (в том числе пожарный Сергей Костин), 61 человек получил травмы.