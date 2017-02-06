В Казани стартует суд по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»
Суд по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» стартует 6 февраля, в понедельник.
Суд по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» стартует 6 февраля, в понедельник.
Заседания будут проходить не в Кировском суде, а в ДК «Юность». Судья — Феликс Сабитов. Ранее он вынес приговор по делу о жестоком убийстве таксиста.
Первое заседание пройдет в закрытом режиме. Перед судом предстанут директор
Им вменяют в совокупности 9 статей Уголовного кодекса — ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 238 (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 315 (неисполнение решения суда), ст. 199 (уклонение от уплаты налогов), ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 327 (подделка документов), ст. 286 (превышение служебных полномочий) и статья 293 (халатность).
В отношении миллиардера Алексея Семина, являющегося председателем совета директоров ЗАО «УК «АС Менеджмент», уголовное дело было прекращено.
Справка
Пожар в казанском торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года, в нем погибли 19 человек (в том числе пожарный Сергей Костин), 61 человек получил травмы.