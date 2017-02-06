Женщина заживо сгорела, мужчина пострадал в горящей квартире в Волгоградской области
Пожар, который унес жизнь женщины, произошел ночью в Жирновске. Об этом ВДТВ рассказали в
Пожар, который унес жизнь женщины, произошел ночью в Жирновске. Об этом ВДТВ рассказали в
Сообщение о возгорании пятиэтажки на улице 35-летия Победы диспетчеру спасательной службы поступило в 00:16. Прибывшие по адресу пожарные расчеты обнаружили, что в одной из квартир горят домашние вещи. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь удалось потушить в течение 20 минут.
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