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09:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Женщина заживо сгорела, мужчина пострадал в горящей квартире в Волгоградской области

Пожар, который унес жизнь женщины, произошел ночью в Жирновске. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании пятиэтажки на улице 35-летия Победы диспетчеру спасательной службы поступило в 00:16. Прибывшие по адресу пожарные расчеты обнаружили, что в одной из квартир горят домашние вещи. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь удалось потушить в течение 20 минут.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре погибла женщина 1972 года рождения и пострадал мужчина 1971 года рождения. По словам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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