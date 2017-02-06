Екатеринбуржцы слегли с отравлением после обеда в «Студии Суши»
Ресторан временно закрыт.
Ресторан временно закрыт.
С 1 по 5 февраля 2017 года с признаками отравления в екатеринбургскую ГКБ № 40 были госпитализированы семь человек. Шестеро из них — клиенты «Студии суши», еще один — сотрудник службы доставки этого заведения, сообщили «Уралинформбюро» в
Специалисты надзорного ведомства проводят проверку и собирают необходимые пробы. В адрес руководства точки общепита выдано предписание о дополнительных