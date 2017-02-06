Семь человек отравились в «Студии суши» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Семь посетителей заведения общественного питания «Студия суши» отравились в Екатеринбурге: деятельность заведения приостановлена с 4 февраля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«С 1 по 5 февраля за медпомощью обратились 7 клиентов заведения общественного питания “Студия суши” с острой кишечной инфекцией, детей среди них нет. В числе заболевших — один сотрудник службы доставки. Все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу № 40», — уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в адрес руководителя ООО «Фудтайм» (владеет «Студией суши» — прим. ТАСС) выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

«Назначено проведение текущей и заключительной дезинфекции в помещениях “Студии суши”. Было организовано медицинское наблюдение за контактными сотрудниками. Вручен протокол о временном запрете деятельности организации питания с 4 февраля. Расследование продолжается», — резюмировали в пресс-службе.

ТАСС пока не располагает комментариями представителей ООО «Фудтайм».