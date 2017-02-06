СКР возбудил дело после смерти 15-летней девочки в Бугульме

— По данному факту было возбуждено дело по факту «Доведение до самоубийства», — рассказали ProKazan.ru в правоохранительных органах.

Напомним, мертвую девочку нашли на улице Ленина — она упала с одного из верхних этажей 9-этажного дома. девочка училась в одном из лицеев города.

Сейчас продолжается расследование.