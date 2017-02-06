СКР возбудил дело после смерти 15-летней девочки в Бугульме
В Бугульме Следственный комитет возбудил дело после смерти 15-летней девочки, чье тело с признаками падения нашли на улице 29 января.
В Бугульме Следственный комитет возбудил дело после смерти 15-летней девочки, чье тело с признаками падения нашли на улице 29 января.
— По данному факту было возбуждено дело по факту «Доведение до самоубийства», — рассказали ProKazan.ru в правоохранительных органах.
Напомним, мертвую девочку нашли на улице Ленина — она упала с одного из верхних этажей 9-этажного дома. девочка училась в одном из лицеев города.
Сейчас продолжается расследование.