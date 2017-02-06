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09:36 (мск), источник: РИА Новости

СК предъявил обвинения фигурантам дел о нападениях на посольство РФ в Киеве

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заочное обвинение предъявлено шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014-м и 2016 годах, сообщила в понедельник и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению, следствие получило достаточные данные, подтверждающие причастность к этим противоправным действиям ряда граждан Украины.

«В связи с этим по событиям 2014 года следствием заочно предъявлено обвинение активисту объединения “Свобода” Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках расследования второго нападения на посольство, которое произошло в 2016 году, подтвердилась причастность к совершению преступления бывшего сотника «женской сотни» Майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона «Айдар» Сергея Новикова и Александра Высоты, сообщили в СК РФ.

Им также заочно предъявлено обвинение по статье о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений.

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