В Енисейском районе арестовали подозреваемого в прошлогоднем убийстве

Полицейские Красноярского края задержали подозреваемого в убийстве в Енисейском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Осенью прошлого года в Енисейском районе в реке было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. По результатам исследования ДНК выяснилось, что погибшая — 35-летняя жительница Сухобузимского района, которая ранее пропала без вести.

Под подозрение полицейских попал 44-летний житель Сухобузимского района. Летом прошлого года между ним и жертвой произошла ссора, в результате ранее судимый мужчина нанес ей смертельные ранения и сбросил тело в Енисей.

Подозреваемый арестован. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.