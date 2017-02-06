В Омске приговорен к 13 годам строгого режима отец четверых детей

Сегодня, около получаса назад, в Омском областном суде огласили приговор Денису Иванову и Дмитрию Петеру. Суд признал Иванова виновным в убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по предварительному сговору. Петера — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью лицу в связи с выполнением им общественного долга. Иванову дали 13 лет колонии строгого режима. Петеру — 2 года общего режима. Известно, что у Иванова на иждивении четыре ребенка.

«В Муромцевском райсуде рассматривали уголовное дело по обвинению Иванова в краже, — рассказал “СуперОмску” версию следствия гособвинитель Алексей Ляшенко. — Свидетель дал показания против Иванова. Рассказал, что видел, как тот заходил на склад незадолго до того, как там пропало дизельное топливо».

Иванов решил отомстить и взял на помощь Петера. Мужчины пришли домой к свидетелю и долго его били. Затем Денис Иванов задушил свидетеля рубашкой.