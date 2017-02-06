На Кубани экс-инспектор Росрыболовства осужден за взятки

Следствием и судом установлено, что в мае 2015 года в станице Батуринской Брюховецкого района инспектор в ходе проверки в отношении юридического лица вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Это было связано с нарушением режима ведения хозяйственной деятельности в водоохраной зоне.

В июне инспектор вновь связался с представителями предприятия и сообщил о своем повторном намерении привлечь организацию к ответственности, если ему не будет передано 50 тысяч рублей.

Директор предприятия согласилась, но сообщила об этом в территориальный следственный отдел. Впоследствии на карту инспектора была перечислена указанная денежная сумма. Он же получил 70 000 рублей от девяти жителей хутора Новоленинского Тимашевского района за не привлечение их к административной ответственности.

Приговором суда Щеке назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.