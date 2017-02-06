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10:28 (мск), источник: Югополис

На Кубани экс-инспектор Росрыболовства осужден за взятки

Приговор вынесен бывшему инспектору Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Федерального агентства по рыболовству Виктору Щеке.

Источник: Югополис

Следствием и судом установлено, что в мае 2015 года в станице Батуринской Брюховецкого района инспектор в ходе проверки в отношении юридического лица вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Это было связано с нарушением режима ведения хозяйственной деятельности в водоохраной зоне.

В июне инспектор вновь связался с представителями предприятия и сообщил о своем повторном намерении привлечь организацию к ответственности, если ему не будет передано 50 тысяч рублей.

Директор предприятия согласилась, но сообщила об этом в территориальный следственный отдел. Впоследствии на карту инспектора была перечислена указанная денежная сумма. Он же получил 70 000 рублей от девяти жителей хутора Новоленинского Тимашевского района за не привлечение их к административной ответственности.

Приговором суда Щеке назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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