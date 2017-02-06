В Воронеже в сгоревшей квартире нашли тело женщины

Спасатели на месте пожара нашли неопознанный труп женщины, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управления МЧС по региону. Личность погибшей устанавливается.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:03, ликвидировать пожар удалось к 1:14, за это время огонь повредил домашние вещи на площади 3 кв.м.

Причина пожара и причина смерти женщины устанавливаются.