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10:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

11 лет колонии получил торговец метадоном в Нижнем Новгороде

Злоумышленник отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков.

11 лет колонии строгого режима получил торговец метадоном в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Ранее судимый 45-летний мужчина в апреле прошлого года на улице 30 лет Октября в салоне своего автомобиля продал знакомому метадон массой менее одного грамма. Спустя три дня в том же месте он продал аналогичный наркотик тому же мужчине, находившемуся уже под оперативным сопровождением сотрудников полиции.

После этого он был остановлен на улице Горной инспекторами ГИБДД, которые выявили у него признаки опьянения. Кроме того, у водителя не было прав. Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянение, при нём обнаружили два свёртка с метадоном. В его доме нашли ещё четыре свёртка с наркотиком массой более семи граммов. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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