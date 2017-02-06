11 лет колонии получил торговец метадоном в Нижнем Новгороде

11 лет колонии строгого режима получил торговец метадоном в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Ранее судимый 45-летний мужчина в апреле прошлого года на улице 30 лет Октября в салоне своего автомобиля продал знакомому метадон массой менее одного грамма. Спустя три дня в том же месте он продал аналогичный наркотик тому же мужчине, находившемуся уже под оперативным сопровождением сотрудников полиции.

После этого он был остановлен на улице Горной инспекторами ГИБДД, которые выявили у него признаки опьянения. Кроме того, у водителя не было прав. Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянение, при нём обнаружили два свёртка с метадоном. В его доме нашли ещё четыре свёртка с наркотиком массой более семи граммов. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.