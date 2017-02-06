МВД Башкирии прокомментировало предупреждение о продаже наркотиков детям в соцсетях

«Сын подруги раскрыл страшную тайну для взрослых! Присмотритесь к компьютеру, планшету или телефону своего ребёнка. Если Вы обнаружите там программу “Телеграм”, то хотя бы бегло просмотрите контакты и сообщения», — говорится в тексте. Неудивительно, что сердобольных мам и пап насторожило уже начало сообщения.

«Такие обычные на первый взгляд слова, как Закладка, Клад, Адрес, Пробник уже должны вас насторожить! Знайте, это никто иные, как продавцы наркотиков! Будьте бдительны, обращайте внимание, с кем общается Ваш ребёнок не только в жизни, но и в виртуальном мире!», — сообщает автор рассылки.