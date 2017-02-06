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10:07 (мск), источник: PROUFU.ru

МВД Башкирии прокомментировало предупреждение о продаже наркотиков детям в соцсетях

Тревожное сообщение в соцсетях напугало многих родителей в Уфе — в нем их предостерегают о том, что их ребенок может попасть в сети наркодилеров, просто используя мобильный телефон.

«Сын подруги раскрыл страшную тайну для взрослых! Присмотритесь к компьютеру, планшету или телефону своего ребёнка. Если Вы обнаружите там программу “Телеграм”, то хотя бы бегло просмотрите контакты и сообщения», — говорится в тексте. Неудивительно, что сердобольных мам и пап насторожило уже начало сообщения.

«Такие обычные на первый взгляд слова, как Закладка, Клад, Адрес, Пробник уже должны вас насторожить! Знайте, это никто иные, как продавцы наркотиков! Будьте бдительны, обращайте внимание, с кем общается Ваш ребёнок не только в жизни, но и в виртуальном мире!», — сообщает автор рассылки.

За комментарием мы обратились в МВД РФ по РБ. Начальник пресс-службы министерства Максим Родионов успокоил: «Сообщений о том, что в соцсетях и мессенджерах несовершеннолетних взрослые находили бы подозрительные контакты, в последнее время не поступало. Тем не менее, в случае, если взрослых насторожит круг общения его ребенка или странные контакты в его телефоне — они могут обратиться в ближайшее отделение полиции, либо обратится по телефону доверия: 279−32−92. Кроме того, о случаях распространения информации о продаже наркотиков через Интернет можно сообщить в Роскомнадзор».

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