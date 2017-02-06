Автобус сбил насмерть мужчину на трассе Екатеринбург — Челябинск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус, ехавший из Екатеринбурга в Челябинск, сбил насмерть мужчину на трассе М-5 «Урал», сообщили корреспонденту ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

«В воскресенье, 5 февраля, в 23:30 (21:30 мск) на 187-м км трассы М-5"Урал» водитель автобуса KIA Granbird, мужчина 1971 года рождения, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Челябинска, допустил наезд на пешехода, шедшего по краю проезжей части дороги по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП мужчина 1993 года рождения скончался на месте. В салоне автобуса находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал, — уточнили в отделении пропаганды.

Там отметили, что стаж водителя автобуса — 23 года.