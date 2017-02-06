В Омске двое сотрудников завода украли 600 тысяч командировочных

Два рабочих предприятия похитили крупную сумму, используя поддельные документы.

Следственное управления полиции города Омска завершило расследование уголовного дела в отношении двоих омичей.

Сотрудников завода обвиняют в присвоении чужого имущества в крупном размере — они украли деньги у предприятия, на котором работали. Заявление на мужчин подало руководство завода, когда обнаружили подложные финансовые документы, связанные с командировочными расходами.

Как установило следствие, оба работника завода на 3 месяца отправились в командировку на стройку. Вернувшись, они предъявили документы, подтверждающие, что они потратили более 300 тысяч рублей каждый. По документам, они проживали в гостинице, а на самом деле жили в бытовом вагончике на стройплощадке. Поддельные счета, которые они предоставили в бухгалтерию, мужчины купили из неизвестных.

Работники предприятия признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Тем не менее, на них завели уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», им грозит наказание до 6-ти лет лишения свободы.