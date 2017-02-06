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10:19 (мск), источник: РИА Крым

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на крымской трассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне на трассе Феодосия-Джанкой. По информации ГИБДД по Крыму, водитель иномарки Chery М11 выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с «Жигулями».

Источник: РИА "Новости"

«49-летняя водитель автомобиля Chery М11, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, допустила выезд на полосу встречного движения, где осуществила столкновение с автомобилем ВАЗ-217030 под управлением 54-летней гражданки, которая двигалась во встречном направлении», — рассказали в ГИБДД.

При ДТП 64-летний пассажир ВАЗа получил смертельные травмы. Водитель «Жигулей» получил травму грудной клетки справа и закрытый перелом ребер. Еще один пассажир отечественного авто получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом правого бедра и закрытый перелом основания черепа.

Также в аварии пострадал 25-летний пассажир Chery — врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваные раны губы и правого бедра.

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