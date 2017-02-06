Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на крымской трассе

«49-летняя водитель автомобиля Chery М11, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, допустила выезд на полосу встречного движения, где осуществила столкновение с автомобилем ВАЗ-217030 под управлением 54-летней гражданки, которая двигалась во встречном направлении», — рассказали в ГИБДД.

При ДТП 64-летний пассажир ВАЗа получил смертельные травмы. Водитель «Жигулей» получил травму грудной клетки справа и закрытый перелом ребер. Еще один пассажир отечественного авто получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом правого бедра и закрытый перелом основания черепа.